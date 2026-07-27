مسئولون باكستانيون: ترامب قد يأمر بشن هجوم بري على إيران

يعتقد مسؤولون في المخابرات الباكستانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يأمر بشن هجوم بري على إيران، بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين.

وأكد مسؤولان على الأقل لوكالة الأنباء الألمانية أن ترامب يُعتَقَد أنه يعتزم شن هجوم بري محدود لعزل المنطقة الساحلية الإيرانية قبل عقد أي اتفاق سلام، وذلك رغم الضغوط الداخلية وتحذيرات الجنرالات من هذه الخطوة.

وقال أحد المسؤولين إن "هناك العديد من المؤشرات على أنه يعتزم القيام بذلك... (من حيث) الانتشار العسكري وتحركات القوات والخطاب المستخدم".

ويرى الخبراء أن الغزو العسكري الأمريكي لإيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات، بدون الحماية التي توفرها القواعد الأمريكية في دول الخليج.

وبحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن الجيش الإيراني يتألف من نحو 610 آلاف جندي في الخدمة الفعلية وقوات شبه عسكرية، بالإضافة إلى 350 ألف جندي احتياطي.