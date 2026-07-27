مسئولون إسرائيليون يحذرون من محاولة إيران استهداف مرشحي انتخابات الكنيست

أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" بأن مسئولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى أعربوا عن قلقهم إزاء الجهود الإيرانية المحتملة لعرقلة انتخابات الكنيست المقبلة، بما في ذلك استهداف المرشحين والمسئولين الحكوميين.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن رئيس اللجنة المخابرات والخدمات السرية في الكنيست، النائب عن حزب الليكود، بوعز بيسموث حذر في اجتماع سري للجنة من أن موسم الانتخابات "سيكون هدفا رئيسيا لأعداء إسرائيل، وهناك مخاوف جدية من تعرض المسئولين المنتخبين والمرشحين للأذى الجسدي"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف بيسموث: "تدرك إيران أنها لا تستطيع هزيمتنا في ساحة المعركة، لذا ستحاول إلحاق الضرر بنا من الداخل، لإشعال حرب أهلية، وتعميق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، وتحويل الانتخابات إلى جبهة أخرى".

من جهته، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، نوعام سولبرج، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المحكمة العليا، أن هناك تعاونا مستمرا مع الأجهزة الأمنية "لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة وجديرة بالثقة".

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق اليوم بأن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، حذر كبار المسئولين الإسرائيليين خلال اجتماع من أن إيران ودولا أخرى تحاول التدخل في الانتخابات المقبلة وتقويضها.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها إن زيني بدا منزعجا للغاية من هذا التهديد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن زيني طلب أيضا من الشاباك عدم الانجرار إلى الجدالات السياسية.