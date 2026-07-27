الكويت: ندين هجوم المليشيات التابعة لإيران على السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكارها البلاد، وبأشد العبارات، للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًٍا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح اللواء المالكي، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.