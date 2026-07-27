أبو مازن يطالب نبيل فهمي بحراك عربي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم وإرهاب المستوطنين الإسرائليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحشد الجهد الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي تنفيذا لفتاوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وسلم السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، رسالة الرئيس عباس خلال لقائه اليوم مع الأمين العام في مقر الجامعة بالقاهرة.

وطالب الرئيس عباس في رسالته للأمين العام، بحراك عربي على المستوى الإقليمي والدولي لوقف العنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بحماية ورعاية حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إن الإرهاب المتصاعد غير المسبوق من قبل المستعمرين الإسرائيليين، ليس حوادث متفرقة وليدة اليوم أو الأمس إنما هو إرهاب منظم ممنهج تدعمه حكومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي وهدفه تهجير الشعب الفلسطيني وتوسيع الإستيطان الاستعماري وضم الأرض الفلسطينيية، مما يؤدي إلى تأجيج الأوضاع ليس فقط في فلسطين إنما في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى تقويض أي رؤية أو خطة للسلام بما فيها حل الدولتين.

كما تناولت رسالة الرئيس الفلسطيني ضرورة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2334 لعام ٢٠١٦، الذي يعتبر الإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا فاضحا للقانون الدولي.

كما طالب الرئيس عباس بحشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق فتاوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بدوره، أكد الأمين العام حرصه الكامل على بذل الجهود اللازمة لدعم القضية الفلسطينية والنضال العادل للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعمل بموجب رسالة الرئيس الفلسطيني مع وزراء خارجية الدول العربية للتحرك على المستوى السياسي والدولي لتنفيذ مطالب ومضامين الرسالة.