أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، فوز الفنان محمد صبحي بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2026، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة وإسهاماته البارزة في إثراء المسرح والدراما المصرية والعربية على مدار عقود.

وجاء الإعلان عقب انتهاء أعمال التصويت بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث أعلن النتيجة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، بحضور الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتُعد جائزة الدولة التقديرية من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة للمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية.

ويُضاف هذا التتويج إلى سجل الفنان محمد صبحي الحافل بالتكريمات، باعتباره أحد أبرز رموز المسرح المصري والعربي، وصاحب مشروع فني وثقافي قدّم من خلاله أعمالًا تناولت العديد من القضايا المجتمعية والإنسانية، وتركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور.