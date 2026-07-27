الرئيس الجزائري يتوعد بمحاسبة المسئولين عن فاجعة دار الأيتام ويلمح إلى زيادة جديدة في الرواتب

توعد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمحاسبة المسؤولين عن فاجعة حريق دار الأيتام في الحزائر العاصمة والذي تسبب في وفاة 11 شخصا بينهم 10 أطفال ومربية.

ونشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من لقاء تبون، الدوري مع وسائل إعلام محلية يبث كاملا مساء اليوم الاثنين.

وقال تبون: " طالبت من مصالح الأمن بإجراء تحقيق معمق ( حريق دار الأيتام)..من البواب إلى أعلى مسؤول".

كانت الشرطة الجزائرية أعلنت في وقت سابق أن سبب الحريق، الذي وقع يوم 16 يوليو الجاري، ماس كهربائي انطلق من جهاز تكييف لإحدى غرف الطابق الأول بمؤسسة الطفولة المسعفة ببلدة المحمدية،نتيجة التشغيل المستمر بسبب موجة الحر الشديدة.

من جهة أخرى، كشف تبون، عن إعادة النظر في الأجر القاعدي المضمون، وكذلك معاشات المتقاعدين مرجحا زيادة أخرى في الرواتب.

كما تحدث تبون، عن عصابات الأحياء، وقال: " التزم مع كل العائلات بحماية أبنائهم وبناتهم ونحن في حرب شرسة مع هؤلاء".

وجدد تبون، التزامه بإطلاق الحوار مع الأحزاب السياسية ملمحا إلى أن ذلك قد يكون مع الدخول الاجتماعي المقبل.