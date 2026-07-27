إيران تعلن قتل 4 من عناصر حزب كردي معارض قرب الحدود مع العراق

أعلنت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها قتلت أربعة من أعضاء حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) الذي تصنفه طهران "إرهابيا"، في اشتباكات في غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

ويخوض حزب بيجاك منذ تأسيسه عام 2004 مواجهات مسلحة مع القوات الإيرانية في مناطق جبلية تقطنها غالبية كردية على طول الحدود الإيرانية–العراقية. ويطالب هذا الفصيل المنشق عن حزب العمال الكردستاني، بتمكين لأكراد في إيران من تقرير مصيرهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت قوات الأمن في بيان أورده التلفزيون الرسمي، بأن "أربعة من أعضاء مجموعة بيجاك قُتِلوا في اشتباك مسلح بين حرس الحدود الشجعان وعناصر معتدية".

وأشارت قوات الأمن إلى "العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، من بينها عدد من المسدسات ومماشط ورصاص وقنابل يدوية" داخل سيارة المشتبه بهم قرب مدينة بانه في محافظة كردستان (غرب إيران).

وسبق لسلطات طهران أن أوقفت 11 من أعضاء المجموعة نفسها في فبراير الفائت بتهمة تنفيذ عمل تخريبي، على إثر حركة احتجاج واسعة ضد السلطات شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير، قُتِل خلالها الآلاف.

كذلك تصنف كل من الولايات المتحدة وتركيا حزب الحياة الحرة الكردستاني مجموعة "إرهابية".