أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قائمة تضم 10 تصاميم مقترحة للإصدار الجديد من الأوراق النقدية لليورو، في أول إعادة تصميم كاملة منذ إطلاق العملة الموحدة عام 2002، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتصويت واختيار التصميم المفضل.

ويستطيع الأوروبيون الاختيار بين مجموعتين من التصاميم، الأولى مستوحاة من الطبيعة وتضم طيورًا وأنهارًا أوروبية، والثانية تعرض شخصيات ثقافية بارزة، بدلاً من الرسومات الحالية التي تركز على المباني والجسور التاريخية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن أوراق اليورو ليست مجرد وسيلة للدفع، بل تمثل رمزًا للهوية الأوروبية، مشيرة إلى أن التصاميم الجديدة تجمع بين الجمال والقيمة الثقافية.



وأوضحت أن اختيار الموضوعين جاء بعد استطلاع للرأي أُجري عام 2023 وشارك فيه أكثر من 365 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي، وأسفر عن اختيار موضوعي "الطيور والأنهار" و"الثقافة الأوروبية". وبعد ذلك تلقى البنك أكثر من 1200 تصميم من مصممين في أنحاء الاتحاد، قبل أن تختار لجنة مختصة أفضل الأعمال.

وتضم مجموعة "الثقافة الأوروبية" شخصيات معروفة، منها مغنية الأوبرا ماريا كالاس، والموسيقار لودفيج فان بيتهوفن، والعالمة ماري كوري، والكاتب ميجيل دي ثيربانتس، والفنان والعالم ليوناردو دا فينشي، والكاتبة والناشطة بيرتا فون زوتنر، بحيث تظهر كل شخصية على إحدى فئات اليورو.

وأوضح البنك أن هذه الشخصيات تعبر عن الإبداع الثقافي الأوروبي، بينما تُظهر الجهة الخلفية للأوراق أماكن ثقافية حديثة تجمع أشخاصًا من مختلف الأعمار والخلفيات.

أما مجموعة "الطيور والأنهار"، فتضم 6 أنواع من الطيور الأوروبية في بيئاتها الطبيعية، مثل الرفراف، واللقلق الأبيض، وآكل النحل، والأطيش الشمالي، وغيرها، في مشاهد تعكس التنوع الطبيعي في القارة.

ويستمر التصويت حتى منتصف سبتمبر، على أن تبدأ الأوراق الجديدة في التداول تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مع استمرار صلاحية الأوراق الحالية وعدم تأثر قيمتها.

وأثارت التصاميم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تصاميم الطيور إشادة من كثيرين، بينما انتقد آخرون محدودية الشخصيات الثقافية المختارة، وتساءل البعض عن الحاجة إلى إصدار أوراق نقدية جديدة.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن الهدف من إعادة التصميم هو تعزيز وسائل الحماية الأمنية، والحفاظ على النقد كوسيلة دفع آمنة وموثوقة في المستقبل.