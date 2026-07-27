المصري يجدد تعاقده مع حسن علي لمدة 3 مواسم

أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، كافة إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب حسن علي، كابتن الفريق الأول، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2029.

يُذكر أن حسن علي يبلغ من العمر 28 عامًا، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وقد انضم إلى صفوف فرق الناشئين بالنادي عام 2008 قادمًا من منية النصر، حيث تدرج في فرق البراعم والناشئين والشباب، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول خلال موسم 2015/2016، وشارك أساسيًا حتى تقلد شارة قيادة الفريق، وقاده للتتويج بلقب بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأخيرة.

كما انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي المصري خلال فترة الاستعداد لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020.