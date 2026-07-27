أكسيوس: مصر وقطر وباكستان تشارك بفاعلية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، لكنه أكد أنه قد يأمر بالعودة إلى عمليات عسكرية موسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وبحسب أكسيوس، تركز المفاوضات الحالية على اتفاق جديد من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن اتفاق نووي شامل، حيث تُجرى المحادثات بشكل رئيسي بين إيران وسلطنة عُمان، لكن مصر وقطر وباكستان ومبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يشاركون فيها بصور فعالة.

وقال ترامب: "نجري محادثات معمقة للغاية مع إيران. إذا لم تُثمر، فسنعود إلى عمل عسكري قوي للغاية".

وبسؤاله عن المدة التي يرغب في منحها للدبلوماسية، قال الرئيس الأمريكي: "ليس لدي الكثير من الوقت. إما أن تسير الأمور بسرعة أو لا تسير على الإطلاق".

وأوضح ترامب أنه قرر تعليق الضربات يوم الجمعة لأن الدول التي تتوسط في المفاوضات، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة، طلبت منه إعطاء المفاوضات فرصة أخرى.

وتابع: "جميع من يتعاملون مع إيران طلبوا مني: لا تطلق النار"، مؤكدا أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وحول سبب موافقته على طلب الوسطاء، قال ترامب: "لم نربح شيئا ولم نخسر شيئا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع سوق الأسهم بعد تعليقه للهجمات.