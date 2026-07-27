قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن تذبذب سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض أمر طبيعي بسبب تطبيق سياسة سعر صرف مرن.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن سعر الصرف بنظامه المرن يتأثر بالتوترات الحادة التي تحدث في المنطقة، وتداعياتها التي تتضمن في أحد أوجهها خروج الأموال الساخنة التي غادر منها مؤخرًا نحو 1.8 مليار دولار خلال أسابيع.

وشدد على أن سعر العملة بمثابة ترمومتر للأحداث في المنطقة، كما أن الأموال الساخنة تخرج حال أي توترات تحدث باعتبار أن الجهات أو المؤسسات لا تميل إلى أي مخاطرة تجاه الأوضاع في الأسواق.

وأوضح فؤاد، أن الأموال الساخنة تأتي بشهية ارتفاع سعر الفائدة، لكن وجودها ليس دائمًا، كما أن خروجها يتسبب في حدوث ضغط على الجنيه، موضحًا أن الاقتصاد المصري لا يزال تمويليًّا، وبالتالي يتأثر بمثل هذه الأمور.

ولفت إلى أن هناك ميزة واحدة للأموال الساخنة، وهي عدم حدوث ضغط على السيولة الدولارية وهو أمر جيد للغاية بالنسبة للبنك المركزي، لكن هذه الأموال تجعل سوق الصرف متذبذبًا بشكل كبير بسبب مستويات الأسعار والخوف من تسعيرها.

ووصف فؤاد، الاعتماد على الأموال الساخنة بأنه ليس مسارًا جيدًا، لكون الأمر يجعل الاقتصاد مكشوفًا بشكل كبير، ويجعله أشبه باقتصاد الطائرة الورقية، التي تحركها الرياح، في إشارة إلى سهولة التأثير على الاقتصاد.