سيد علي عن مقترح استبدال مسمى ربة منزل بصانعة جيل: اجتهاد من برلمانية لا يستدعي التنمر

علق الإعلامي سيد علي، على المقترح البرلماني بوضع صانعة جيل بدلًا من ربة منزل في البطاقة الشخصية للسيدات.



وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «في نائبة اجتهدت وقالت إن إحنا نكتب صانعة أجيال بدلًا من ربة منزل.. المقترح جاء من منطلق اجتهادها وكان يجب مناقشتها فيه بمنتهى الأدب والذوق».



وأضاف: «فيه ناس ردت عليها وقالت لها طب لو كانت تاجرة مخدرات أو لو كانت لم تنجب»، مستغربًا على انتشار سلوك التنمر فيما بين الأشخاص من خلال مثل هذه التعليقات.



وتابع: «المرأة هي بالفعل صانعة أجيال.. إذا كانت هناك سيدة لم تنجب أو إذا كانت هناك سيدة منحرفة فهذه أقلية أقلية أقلية..حتى لو مش بتخلف هي بتصنع أجيال».



ووجه علي تحياته وتقديره للنائبة البرلمانية التي تقدمت بهذا المقترح، وقال إنها يدعم كل من يجتهد، رافضًا فكرة الوصاية على الرأي أو المقترح، وقال: «فيه ناس قاعدين أوصياء على مصر.. الفنانة دي عملت كذا والفنان ده عمل كذا والبنت دي عملت كذا.. إنتو مالكم.. هو إنتو أوصياء على البلد».



وكانت النائبة شيرين صبري عضوة مجلس الشيوخ، قد اقترحت استبدال مسمى «ربة منزل» بمسمى «صانعة جيل» في بطاقة الرقم القومي للسيدات، وقالت إن هذا التغيير يعكس بصورة أفضل الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة داخل الأسرة والمجتمع.



وأضافت أن المرأة التي تتفرغ لتربية أبنائها تؤدي مهمة عظيمة لا تقل أهمية عن أي عمل آخر، بل تسهم في صناعة أجيال قادرة على بناء الوطن، مشيرة إلى أن وصف «ربة منزل» لم يعد يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بتمكين المرأة.