استنكر محافظ الخليل، خالد دودين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بشأن منح الجنود حرية التصرف لقتل من يصفهم بالإرهابيين، مؤكدا أن هذه الحكومة الإسرائيلية ووزيرها مجرمون وإرهابيون.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر"TEN" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يمارسون نفس الدور الإجرامي في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال ألقت بمليون مستوطن في كل أنحاء الضفة الغربية لإقامة دولة عقائدية لليهود.

وشدد على أن ما يحدث تجاوز مصطلح "اعتداءات" بمراحل، لكونه يمثل "إرهابا منظما" تدعمه حكومة الاحتلال، من جانب هؤلاء المستوطنين "اللقطاء الذين لا يُعرف لهم أب أو أم أو بلد منشأ"، لافتا إلى أنهم ينتشرون بالضفة لممارسة الإرهاب وإطلاق النار على المواطنين العزل وحرق مزروعاتهم وقتل مواشيهم.

وأضاف أن الإرهابي بن غفير سهَل دخول 3000 مستوطن إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هؤلاء يعملون بمنطق العصابات والإرهاب ولا يمثلون قانونا أو حكومة.

وأشار إلى أن كل قوانين الاحتلال لا تنطبق على الضفة الغربية لكونها منطقة محتلة بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أن هناك 1000 بوابة مغلقة تماما بالضفة الغربية كافية لإغلاق الكرة الأرضية بأكملها.

ونوه إلى وجود إغلاق تام ومستمر لشمال الضفة الغربية يمنع الدخول والخروج حتى لسيارات الإسعاف، ويضطر الأهالي لنقل المرضى مشيا على الأقدام بين الحواجز، مؤكدا أن الخليل وحدها تضم 128 بوابة مغلقة وأكثر من 120 حاجزا عسكريا لجيش الاحتلال.

وأوضح أن "الفلسطينيين بالضفة يقتلون جراء نقص الأدوية" بسبب احتجاز الاحتلال لـ 6 مليارات دولار من أموال الحكومة الفلسطينية، منوها أن الاحتلال أنشأ 35 بؤرة استيطانية جديدة في محافظة الخليل خلال عام واحد فقط.

وأردف أن كل مناشدات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لم تجدِ نفعا بسبب صمت العالم أو دعمه للاحتلال، مؤكدا أن المعركة هي "حرب وجودية" لتهجير 4.5 مليون فلسطيني لن يرحلوا أو يغادروا وطنهم.