أبو ريدة يكشف سبب طلب زيادة عدد الأندية المصرية في البطولات الإفريقية

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أسباب تقدمه بطلب لزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث عن مصر فقط، بل عن جميع الدول التي شاركت في كأس العالم، والاتحادات صاحبة التصنيف الأعلى.

وأشار أبو ريدة في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إلى أن هذا الطلب يأتي لمواكبة التطور في البطولات العالمية، مستشهدًا بمشاركة 48 منتخبًا في نسخة كأس العالم 2026، إلى جانب وجود توجه لزيادة عدد المنتخبات في النسخ المقبلة.

وأوضح أن البعض يصنفه على أنه أهلاوي أو زملكاوي، لكنه يعمل في النهاية من أجل مصلحة الكرة المصرية، مؤكدًا أن المقترح خضع لدراسة مبدئية، لكنه واجه بعض التحفظات من عدد من الاتحادات التي لا تفضل التغيير في الوقت الحالي.

وأضاف أن هناك مشاورات جرت خلال الفترة الماضية مع رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، كما تم عرض مقترح زيادة عدد الأندية على المكتب التنفيذي، تمهيدًا لاعتماده في الموسم المقبل بعد دراسته بشكل شامل، وفقًا للجوانب التسويقية والتجارية، ومواعيد الأجندة الإفريقية.

واختتم أبو ريدة تصريحاته مؤكدًا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لم يتواصل معه بشأن هذا الملف، مشددًا على أن أي مسؤول يسعى للتطوير ينظر إلى المستقبل ويضع مصلحة الكرة المصرية فوق أي اعتبارات أخرى، بعيدًا عن الانحياز لأي نادٍ بعينه.