مدير مشروع معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر: إعلان التحالف الفائز بالتوسعات اليوم

المهندس هشام زكي لـ«الشروق»: المرحلة الثالثة بطاقة استيعابية مليون متر مكعب يوميًا وبتكلفة تقديرية 400 مليون يورو

تنفيذ الأعمال خلال 4 سنوات.. والتوسعات تخدم 5 ملايين نسمة إضافية

قال المهندس هشام زكي، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إن وزارة الإسكان ستفتح، اليوم الثلاثاء، المظاريف الفنية والمالية لاختيار التحالف الفائز بتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة.

وأوضح زكي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المرحلة الثالثة تبلغ طاقتها الاستيعابية مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون يورو.

وأشار إلى أن ثلاثة تحالفات تتنافس على تنفيذ المشروع، موضحًا أن كل تحالف يضم شركة مصرية كبرى تتولى الأعمال المدنية، وأخرى أجنبية تتولى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والتكنولوجية.

وتوقع زكي الانتهاء من تنفيذ هذه التوسعات خلال أربع سنوات، مضيفًا أنها ستجعل محطة الجبل الأصفر الأكبر من نوعها في العالم.

وأشار إلى أن هذه المرحلة سترفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بطاقتها الحالية البالغة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر تخدم حاليًا 12.5 مليون نسمة في القاهرة الكبرى، ومن المستهدف أن ترتفع القدرة الخدمية إلى 17.5 مليون نسمة بعد تشغيل التوسعات.

وأكد أن التحالف الفائز سيكون صاحب أقل عرض سعر مستوفٍ للشروط الفنية، مع مراعاة تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء وقطع الغيار.

وأضاف أن اعتمادية المعدات تمنح ميزة تنافسية للعروض التي تقلل الأعطال وتخفض مصروفات قطع الغيار خلال السنوات الأولى من التشغيل، مشيرًا إلى أن تقييم العروض يعتمد على تحقيق التوازن بين السعر المبدئي وتكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الكهرباء.