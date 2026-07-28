قالت الفنانة ليلى علوي إن المخرج الراحل محمد خان كان واحدًا من أهم مخرجي مصر، مضيفة أنها كانت محظوظة بالعمل معه في فيلم "خرج ولم يعد"، الذي تعتبره من أهم أفلامها.

وتابعت "علوي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن "خان" كان شخصًا محبوبًا ومؤثرًا في لوكيشن التصوير، ويفيد كل من حوله، كما كان يحب الممثل والسينما والحياة، مشيرة إلى أنها تعشق جميع أفلامه، ومنها "أحلام هند وكاميليا" و"زوجة رجل مهم"، مضيفة أن كل أفلامه تمثل علامات في تاريخ السينما المصرية.

وأشارت إلى أن "خان" كان رافضًا لترشيحها لفيلم "خرج ولم يعد" في البداية، لأنه كان يرى أن شكلها لا يتناسب مع أداء شخصية فلاحة، قبل أن يتم إقناعه بمنحها فرصة.

وأضافت: "كنت لسه في بداياتي، ولما عملت من أول يوم تصوير انسجمنا جدًا، وكان فيه مشهد إني بسوق جرار، ومكنتش سوقته في حياتي قبل كده، وكان الوقت الساعة 6 الصبح، ولما قدرت أسوقه صفق لي".

واستكملت أن "خان" كان يتمتع بحرية في فكره وشخصيته وحكمة جميلة، مشيرة إلى أنه منحها فرصة مهمة جعلت كبار المخرجين ينظرون إليها بعين مختلفة كممثلة.

وأردفت أن تجربة فيلم "خرج ولم يعد" كانت غنية ومميزة، خاصة أنها شاركت في العمل مع مجموعة من كبار الفنانين، كما أن "خان" ساعدها على تقديم الشخصية بشكل تلقائي وطبيعي.

وأقيمت فعاليات احتفالية "محمد خان.. 10 سنوات من الحضور" بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، إحياءً للذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان، وسط حضور من فناني وصناع السينما والنقاد.