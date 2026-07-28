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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على قائد مركبة «توك توك» لاتهامه بالاعتداء على سيدة وابنتها بالسب والضرب والتلويح بسلاح أبيض، عقب اصطدامه بهما أثناء سيرهما في أحد الشوارع.

وجاء ذلك عقب كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد مركبة «توك توك» لقيامه بالاعتداء عليها وعلى ابنتها بالسب والضرب والتلويح بسلاح أبيض.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة صاحبة المنشور، وتبين أنها ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق.

وبسؤالها، أفادت بأنه أثناء سيرها في أحد الشوارع، اصطدم بها قائد مركبة «توك توك» غير مزودة بلوحات معدنية، ولدى معاتبته، اعتدى عليها وعلى ابنتها بالسب والضرب، ولوّح بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» الظاهرة في مقطع الفيديو، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة القسم.

ووفقًا لبيان أمني صادر اليوم الاثنين، فإنه بإرشاد المتهم، تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها.

وتم التحفظ على مركبة «التوك توك»، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.