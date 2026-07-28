فردوس عبد الحميد: تعلمت من محمد خان الإصرار وحب المهنة

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، في ذكرى رحيل المخرج محمد خان، إنهم يفتقدونه بشدة، مضيفة أنه كان فنانًا حقيقيًا وأحد المخرجين الذين لا يُعوضون.

وأضافت "عبد الحميد" عبر برنامج "من ماسبيرو"، مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين: "وحشنا جدًا ووحشنا فنه الرائع، وحبه المبدع للسينما"، مشيرة إلى أن المصور السينمائي سعيد شيمي كان سببًا في تعرفها على "خان"، حيث كانا في إنجلترا، ومن هناك بدأت علاقتها بالمخرج الراحل، قبل أن تتلقى اتصالًا بعد عودتها إلى مصر للعمل معه في فيلم "طائر على الطريق".

وكشفت أن "خان" كان سببًا في عدم مشاركتها مع الفنان أحمد زكي في فيلم "الحب في الزنزانة"، موضحة أنهما كانا قد تعاقدا على العمل، إلا أنه بعد بدء تعاونهما مع "خان"، عاد المخرج محمد فاضل من السفر ووجد أنهما ارتبطا بالعمل معه، فقرر استبدالهما بالفنانين سعاد حسني وعادل إمام.

وأكدت على أنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع "خان"، وشاركت معه في فيلم "الحريف"، معربة عن اعتزازها بتجربتها الفنية معه، قائلة إنه كان فنانًا حقيقيًا، ولم يكن يشغله سوى السينما، كما كان يتمتع بأسلوب خاص، ويفضل التصوير في اللوكيشنات الحقيقية والأماكن الواقعية بدلًا من الديكورات.

وتابعت: "تعلمت منه الإصرار، لما بيبقى في ذهنه تركيبة معينة عايز يعملها بيعملها بالضبط، وحب المهنة الشديد، والحب اللي كان عنده للمهنة كان بيدي له على طول".

وأردفت أن "خان" استطاع أن يثبت نفسه سريعًا في عالم السينما، قائلة: "أول ما نزل مصر عمل يدوب فيلم أو اتنين وبقى محمد خان، فهو من الفنانين الذين لا يُعوضون".

وأقيمت فعاليات احتفالية "محمد خان.. 10 سنوات من الحضور" بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، إحياءً للذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان، وسط حضور من فناني وصناع السينما والنقاد.