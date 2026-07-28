أعلنت وزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2026، تعيين اللواء أشرف محمد علي عبد الموجود مديرًا لأمن الفيوم، خلفًا للواء أحمد عزت، الذي تولى منصب مدير أمن المنيا، وذلك في إطار الحركة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني، والدفع بقيادات أمنية تمتلك الكفاءة والخبرة لتولي المواقع القيادية.

ويُعد اللواء أشرف عبد الموجود من القيادات البارزة بوزارة الداخلية، إذ شغل عددًا من المناصب بقطاع الأمن العام، واكتسب خبرات واسعة في مكافحة الجريمة، وملاحقة العناصر الإجرامية، وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.

ووُلد مدير أمن الفيوم الجديد بقرية بنجا التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتدرج في مختلف المواقع الشرطية حتى تولى مسؤوليات قيادية بقطاع الأمن العام، وأسهم في إدارة العديد من الملفات الأمنية التي حققت نتائج بارزة في مواجهة الجريمة.

وفي يناير 2025، منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى، خلال احتفالية عيد الشرطة الثالث والسبعين، تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته في أداء مهامه بقطاع الأمن العام.

ويأتي تعيين اللواء أشرف عبد الموجود مديرًا لأمن الفيوم ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2026، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل الأمني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ورفع كفاءة الأداء الأمني بمختلف المحافظات.