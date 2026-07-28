مسئول بالتعليم: نستهدف تخريج طلاب يمكنهم الالتحاق الفوري بسوق العمل

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستهدف تخريج طلاب قادرين على الالتحاق الفوري بسوق العمل، ومواكبة تطوراته، ووتيرة النمو السريعة للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين: «الاقتصاد المصري بنمو بشكل كبير جدًا إحنا الفترة اللي جاية مستهدفين بشكل أساسي خريجين قادرين على الالتحاق بسوق العمل على أحدث تقنياته ويقدروا يشتغلوا بشكل مباشر ويساهموا في تنمية الاقتصاد والمجتمع المصري».

ولفت إلى تركيز الوزارة على التخصصات الحديثة المطلوبة لسوق العمل، قائلًا: «التخصصات اللي إحنا بنتكلم عليها تخصصات جديدة حديثة وبتتغير كل شوية الحقيقة».

وتطرق إلى إطلاق وزارة التربية والتعليم تخصصات جديدة في صناعة الأدوية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار إلى توقيع الوزارة لبرتوكول مع معهد الدواء في روما، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية التابعة لها سواء المملوكة للدولة، أو لقطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، معلقًا: «إحنا عندنا شركات كتيرة وإن شاء الله هيبقى التدريب موجود فيها بشكل كثيف جدًا».

وأوضح نظام التقدم لهذه المدارس، والقائم على المُفاضلة بين مجموع الشهادة الإعدادية، وإجراء اختبارات القُدرات، بهدف قبول الطلاب القادرين على استكمال هذه الدراسة، بأعداد ملائمة لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن أعداد المقبولين ستُحدد وفق سعة المدارس وعدد التخصصات الفرعية داخلها، معلقًا: «مجموع الإعدادية مهم جدًا ولكن في نفس الوقت الاختبارات برضو مهمة».

وأكد مجانية الالتحاق بهذه المدارس، مضيفًا: «إحنا كدولة دي مدارس عامة حكومية إحنا مستثمرين فيها وأولادنا مستثمرين فيها عمرهم اللي هو أهم حاجة الحقيقة».

وأردف أن التقديم على هذه المدرس سيتم عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الموقع المُخصص لاستقبال طلبات التقديم جاهز للإطلاق، وسيُتاح أمام الطلاب خلال يومين على الأكثر.

وتطرق إلى نتائج الشراكة مع سوق العمل في هذه المدارس، ومنها: تدريب الطلاب على أحدث التقنيات، لمواكبة سوق العمل، معقبًا: «إحنا كان دائمًا بنعاني إن الخريج بيتخرج وعنده فجوة في المهارات والجدارات والمعلومات بتاعته عن اللي مطلوب في السوق».

وأكد أن مشاركة سوق العمل داخل هذه المدارس، يُمكن من تحديث المناهج والتدريبات المُقدمة، وتجنب الفجورة بين مهارات الطلاب واحتياجات السوق، بما يُمكنه من اختيار الكفاءات للعمل لاحقًا.

وتابع: «الشريك من سوق العمل بيلاقي حد هو أشرف على تعليمه في أهم سنين عمره (..) بيقدر ياخد منه اللي هو عاوزه»، مؤكدًا«الشراكة مع سوق العمل الحقيقة دي من الحاجات المهمة جدًا لأن هي زي ما بنقول كدا علاقة فيها ربح للطرفين».

وفي سياق آخر، تحدث بهاءالدين، عن استعداد الوزارة لافتتاح 100 مدرسة بالتعاون مع إيطاليا في عدد من التخصصات، ومنها الصناعات الدوائية، والزراعة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، والتصنيع، والسياحة والضيافة، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المدارس الألمانية.