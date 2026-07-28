النائب محمد فؤاد: الفضل الكبير في الاستقرار النسبي لسعر الصرف يرجع لتحويلات المصريين بالخارج والسياحة

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن قيمة الواردات غير البترولية بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، نحو 48 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن قيمة الصادرات غير البترولية في النصف الأول من العام بلغت 25.5 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 3%. موضحا أن هذه الفجوة بين الواردات والصادرات تتطلب تدبير الدولار.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يستنزف كميات ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن قرار الدولة بعدم قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف يحمل كلفة مالية مرتفعة على الموازنة.

وأوضح أن الدولة تستورد غازا مسالا بقيمة 1.5 مليار دولار لتلبية احتياجات الكهرباء، لافتا إلى أن الفاتورة الشهرية لقطاع الطاقة من بنزين ووقود تصل لنحو 3 مليارات دولار شهريا.

ونوه أن عوائد قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج تساهم في توفير قدر من المرونة، مؤكدا أنها تسند الاقتصاد وتساعد الدولة على التماسك في ظل الظروف الراهنة، ولكن لا توفر مساحة للحركة يحمي تذبذب سعر الصرف صعودا وهبوطا مع أي حركة دخول أو خروج للأموال الساخنة.

وأضاف أن المنظومة لم تتمكن من استيعاب خروج الأموال الساخنة في الأيام الأولى لأزمة شهر مارس الماضي نتيجة الحرب الإيرانية، موضحا أن الفضل الكبير في "الاستقرار النسبي" لسعر الصرف يرجع لتدفقات السياحة والتحويلات من الخارج.