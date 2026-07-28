كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تفاصيل إطلاق المنظومة الموحدة لتراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقيمة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لحل المشاكل التي واجهت المحليات والمتمثلة في وجود عدد كبير للغاية من المحال والمطاعم غير المرخصة.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن تبسيط الإجراءات أصبح أمرا ضروريا لتشجيع المستثمرين على ترخيص محلاتهم، منوهة أن المنظومة الجديدة تمثل جهدا وعملا مشتركا يربط بين وزارات الداخلية، والاتصالات والتخطيط، والتنمية المحلية والبيئة.

وأضافت أن الهدف الأساسي من المنظومة يكمن في "تبسيط وسرعة" إجراءات الترخيص، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، ودعم الاستثمارات القائمة، موضحة أن الوضع السابق المعتمد على قانون عام 2019 كان يشهد مشاكل كثيرة، مثل اضطرار المواطن للتعامل مع جهات متعددة للحصول على الترخيص، فضلا عن اختلاف الإجراءات والرسوم وتقدير المعاينات وطول مدة استخراج التراخيص من محافظة لأخرى.

وأوضحت أن المستثمر كان يتنقل بين الحماية المدنية، ومديرية الأمن لتركيب الكاميرات، وهيئة سلامة الغذاء للمطاعم والأغذية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة الحديثة كليا والتي تم تصميمها بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط وبتسهيلات وزارة الداخلية ربطت كل هذه الجهات على منظومة واحدة تمكن المواطن من التقديم وهو جالس في منزله والحصول على رخصة مزاولة النشاط.

ونوهت أن هناك عددا كبيرا من المحال القائمة لا تمتلك لرخصة مزاولة النشاط، موضحة أن المواطن يمكنه الدخول عبر الهاتف أو أي جهاز على منصة مصر الرقمية لتقديم طلبه بورقتين اثنتين فقط هما صورة بطاقة الرقم القومي وسند الملكية الخاص بالمحل.

وأضافت أن الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط تصدر للمواطن بعد أسبوع واحد فقط من التقديم، لافتة إلى تسوية كل الإجراءات القانونية خلال ثلاثة أشهر وتسليمه الرخصة المستدامة.

وأكدت أن المحليات تتولى التنسيق والربط الداخلي عبر المنظومة مع الحماية المدنية، وسلامة الغذاء، ومديريات الأمن لتركيب الكاميرات، موضحة أن المواطن يقوم بدفع الرسوم مرة واحدة فقط بالفيزا كارد عبر منصة مصر الرقمية.

ولفتت إلى إمكانية استلام الرخصة عبر رمز الاستجابة السريعة، أو الذهاب لاستلامها من المركز التكنولوجي التابع للحي، مشددة أن المواطن لن يتنقل بين المكاتب ويمكنه التوجه لمرة واحدة فقط للمركز التكنولوجي لتقديم الأوراق في حال عدم قدرته على التعامل مع الإنترنت.