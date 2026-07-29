كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر شخص من آخرين تعدوا على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من تعدي أشخاص على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 يوليو الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: "شقيق القائم على النشر "توفى إثر إصابته بشرخ بالجمجمة ونزيف بالمخ"، (نجل شقيق آخر لهما)، طرف ثان: (أحد الأشخاص، 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل ورق الكرتون من إحدى المناطق الصناعية الكائنة بدائرة المركز، قام خلالها الأول من الطرف الثانى بالتعدى على شقيق القائم على النشر، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى إحداث إصابته التى أودت بحياته "أمكن ضبطه والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى"، وقام على إثر ذلك "4 أشخاص من أهلية المتوفى" بإضرام النيران بكمية من الورق على جانب أحد الطرق بدائرة المركز فى محاولة لترهيب أهلية مرتكب الواقعة، أمكن ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالو قيد الحبس".