صحة غزة: الخدمات التشخيصية والمخبرية في القطاع تراجعت إلى أقل من نصف معدلها الطبيعي

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن الخدمات التشخيصية والمخبرية في القطاع تراجعت إلى أقل من نصف معدلها الطبيعي المعمول به قبل الحرب، نتيجة النقص الحاد والمستمر في المستلزمات الطبية.

وأوضحت مديرة وحدة المختبرات بوزارة الصحة سحر غانم، في بيان صحفي، أن المختبرات التابعة للوزارة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري إجراء نحو 2.3 مليون فحص مخبري فقط.

وذكرت أن هذا العدد لا يتجاوز 38% من المعدل الطبيعي للفحوصات التي كانت تُجرى سابقًا، وذلك بفعل عجز القائمة الأساسية لمواد الفحص والذي تجاوز نسبة 87%.

وأكدت غانم، أن هذا التراجع الحاد أدى إلى توقف كامل للعديد من الفحوصات التشخيصية الحيوية، ولا سيما الفحوصات الخاصة بمرضى الأورام والكلى، مما يشكل خطرًا مباشرًا على تشخيص الأمراض ومتابعة البرتوكولات العلاجية للمرضى.

وجددت مطالباتها للجهات الدولية بضرورة التدخل العاجل والسريع لإدخال مواد الفحوصات المخبرية، لضمان استمرار تقديم الخدمات التشخيصية وإنقاذ حياة الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة والدقيقة.