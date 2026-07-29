رويترز: ارتفاع عدد السفن العابرة باب المندب وانخفاضه في هرمز

قالت وكالة رويترز للأنباء إن بيانات الشحن الأولية أظهرت أن 39 سفينة بضائع عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أكبر عدد منذ 19 يوليو الجاري، بينما عبرت 5 سفن اليوم الأربعاء، في حين لم تعبر سوى قلة قليلة مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة أن اثنتين من السفن الخمس التي غادرت باب المندب اليوم تحملان النفط الخام، بما في ذلك ناقلة النفط الخام العملاقة صوفيا وناقلة النفط من طراز أفراماكس أوشن لوريت.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الصين أجرت محادثات مباشرة مع حركة الحوثيين لتمكين ناقلاتها من الإبحار عبر البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن 8 سفن بضائع فقط مرت عبر مضيق هرمز الثلاثاء، حيث دخلت 5 سفن وخرجت 3، بينما مرت سفينة واحدة اليوم الأربعاء حتى الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مدعيا أنها لم تستجب للتحذيرات واستمرت في الإبحار عبر مسار وصفه بـ"الخطير وغير القانوني".

ووفقا لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أفادت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، بأن ناقلات النفط الثلاث واصلت الإبحار رغم التحذيرات، ما دفع القوات الإيرانية إلى استهدافها وإجبارها على التوقف.

وأضاف البيان أن "تدخلات الجيش الأمريكي في المنطقة والتعليمات غير القانونية التي يوجهها للسفن لن تمر دون رد"، على حد تعبيره.