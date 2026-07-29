موجة حر تهدد بإعادة إشعال حريق ضخم قرب مدينة بوردو الفرنسية

تكافح فرق مكافحة الحرائق حريقا ضخما يبلغ حجمه أربع مرات حجم باريس، في جنوب غرب فرنسا، في الوقت الذي من المتوقع أن تتجاوز فيه درجات الحرارة 40 درجة مئوية اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات في منطقة جيروند، قرب بوردو، إن موجة الحر والتوقعات بهبوب رياح يمكن أن يؤدي لعرقلة التقدم الذي تم إحرازه لاحتواء الحريق الذي أجبر 220 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقالت سلطات جيروند في أحدث تحديث صباح اليوم الأربعاء عن جهود إخماد الحرائق إن الوضع خلال الليل اتسم بـ" الهدوء" مضيفة أن الحريق لم ينتشر ، على الرغم من أنه لم يتم احتوائه بعد مرور أسبوع على اندلاعه.

ودفعت حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا نحو 330 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم وأماكن قضاء العطلات.