المدير الرياضي لريال أوفييدو يحسم الجدل بشأن مستقبل هيثم حسن

أكد ديفيد فرنانديز، المدير الرياضي لنادي ريال أوفييدو الإسباني، أن إدارة النادي هي صاحبة القرار النهائي بشأن مستقبل الجناح المصري هيثم حسن، في ظل استمرار المفاوضات مع سيلتيك الإسكتلندي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويواصل سيلتيك محادثاته مع النادي الإسباني للتعاقد مع اللاعب، الذي لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى توصل سيلتيك لاتفاق مع اللاعب وريال أوفييدو، إلا أن تلك الأنباء تبين أنها سابقة لأوانها.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح فرنانديز أن النادي مستعد لجميع السيناريوهات قبل إغلاق سوق الانتقالات، لكنه شدد على أن أي قرار بشأن رحيل اللاعبين سيكون وفقًا لمصلحة ريال أوفييدو.

وقال: "نحن مستعدون لأي شيء قد يحدث، ولدينا بالفعل جزء كبير من التشكيلة. القرار يعود للنادي، وسنسعى للاحتفاظ بأفضل لاعبينا، بينما سيرحل من يحتاج إلى الرحيل. كل ما يحدث يجعلنا نعيد تقييم خططنا، وهذا جزء من عملنا."

ويدخل هيثم حسن العام الأخير من عقده مع ريال أوفييدو، لكن النادي الإسباني لا يشعر بأي ضغوط لبيعه، ولن يوافق على رحيله إلا إذا تلقى عرضًا يتناسب مع القيمة التي يحددها للاعب.

وفي المقابل، لا يزال سيلتيك متمسكًا بضم الجناح المصري، إلا أن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، مع دخول سوق الانتقالات مرحلة حاسمة.