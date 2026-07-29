جيش الاحتلال يستولي على أراضٍ خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في جنين لربط مستوطنتين

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، يوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرارًا غير مسبوق بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في جنين، تقع ضمن تصنيف مناطق «أ» وفق اتفاقية أوسلو.

وذكرت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة «صفا»، فإن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية جاء لربط مستوطنتي «نوعا» و«عيمك دوتان» الجديدتين شمال الضفة.

وهذه المرة الأولى التي يستولي فيها الجيش على أراضٍ فلسطينية في مناطق «أ» الخاضعة لسيطرة السُلطة لـ«أهداف غير عسكرية».

ويتصاعد الاستيطان بالضفة بشكل غير مسبوق منذ أشهر، وشمل هذا التصعيد إقامة عشرات المستوطنات، والعودة لمستوطنات أخرى مخلاة منذ عام 2005.

وبحسب اتفاقية أوسلو، تخضع المناطق (أ) للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.

في حين تخضع المناطق (ب)، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق (أ).

أما المناطق (ج) فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.