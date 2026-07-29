وكالة فارس عن مصدر مطلع: لا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن إيراني

قال مصدر عسكري إيراني مطلع، اليوم الأربعاء، إنه «لا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن إيراني».

وشدد المصدر في تصريحات لوكالة «فارس» شبه الرسمية، على أن «مضيق هرمز لا يزال مغلقًا تمامًا».

وحذر من أن «أي محاولة من السفن للعبور، وخاصة تلك التي تتجاهل التحذيرات، ستواجه ردًا حاسمًا وفوريًا».

وقال مسئول إيراني كبير لـ«رويترز» اليوم الأربعاء، إن طهران رفضت اقتراح عمان بالإدارة الإقليمية المشتركة للمضيق، مما أدى إلى إحباط الآمال في التوصل إلى حل للمأزق الذي يعطل التجارة من الخليج منذ أشهر.

وقدمت سلطنة عمان مقترحا جديدا يهدف إلى تسوية ‌الصراع بشأن مضيق هرمز الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.

لكن طهران رفضت اقتراح عمان بإدارة إقليمية مشتركة للمضيق، قائلة إنه لا فرصة لنجاحه.

وقال المسئول لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في «خططهما غير الواقعية» فيما يتعلق بالمضيق الاستراتيجي.

وأضاف المسئول أن إيران تصر على أن يكون كامل المسار للسفن الداخلة إلى المضيق، وجزء من مسار السفن المغادرة تحت السيطرة الإيرانية.

وذكر المسئول أن ترتيب الإدارة المشتركة مناصفة مع عمان لن يخدم مصالح إيران، على الرغم من أن طهران تعد مسقط جارا مهما.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، إن قواتها استهدفت ثلاث ناقلات نفط في المضيق وأجبرتها على التوقف بعد ⁠تجاهلها تحذيرات بسبب سلوكها «مسارا غير آمن وغير قانوني».

ونوهت البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان أنها تواصل فرض سيطرتها الكاملة على الممر المائي الاستراتيجي، محذرة من أن «التدخل العسكري الأمريكي غير القانوني» والتوجيهات الصادرة إلى السفن في المنطقة لن تمر دون رد.