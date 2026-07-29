عبدالله محمود الأول جمهوريا علمي علوم بالثانوية العامة: اثق من نفسي والغش لا يصنع متفوقًا

أكد الطالب عبدالله محمود عمر، الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وابن مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أنه لا يهتم بالجدل المثار حول ارتفاع درجات الطلاب داخل لجنته الامتحانية، مشددا على ثقته في نفسه وفي أن الله لا يضيع حق المجتهد.

وقال عبدالله، لـ"الشروق"، في أول تعليق له على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لن أهتم بهذا الجدل، وأنا واثق من نفسي ومن كرم ربنا، والطالب الذي يعتمد على الغش لا يمكن أن يصل إلى الدرجة النهائية أو يحافظ على تفوقه".

وأضاف أن مدرسة فاقوس الرسمية للغات، التي أدى بها الامتحانات، تضم عددا كبيرا من الطلاب المتفوقين، موضحا أن أغلب زملائه حصلوا على درجات مرتفعة، مؤكدا أن جميع معلمي المدرسة يشهدون لهم بالاجتهاد والتفوق طوال سنوات الدراسة.

وعن تعرضه للانتقاد بسبب اعتماده على الكتاب المدرسي في المذاكرة، أعرب عبدالله عن استغرابه من تلك الانتقادات، مؤكدا أنه كان يطبع نسخا من الكتب المدرسية من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويعتمد عليها بشكل أساسي في جميع المواد، إلى جانب دراسة النماذج الاسترشادية، وهو ما ساعده على تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأثارت النتائج المعلنة لطلاب إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تفيد بحصول عدد كبير من طلاب اللجنة على درجات مرتفعة، من بينها 98% و97%، بالتزامن مع إعلان حصول الطالب عبدالله محمود عمر، الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، من اللجنة نفسها على المجموع النهائي "320 درجة من أصل 320".

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب ارتفاع الدرجات داخل اللجنة، مطالبين الجهات المختصة بالتحقق من صحة ما يتم تداوله، فيما أكد آخرون ضرورة عدم إطلاق الاتهامات دون وجود أدلة أو نتائج رسمية.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن الجهات المختصة بدأت فحص ما أثير بشأن اللجنة، موضحا أن إجراءات الفحص تأتي في إطار التعامل مع كل البلاغات والمعلومات المتداولة، ولا تعني ثبوت وجود أي مخالفات.

وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم رصد أو إثبات أي تجاوزات تتعلق بأعمال الامتحانات أو التصحيح، مشددًا على أن المديرية ستعلن نتائج الفحص فور الانتهاء منه إذا استدعى الأمر ذلك.