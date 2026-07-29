تراجعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وجمهورية مدغشقر لتصل إلى 122.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 143.4 مليون دولار عام 2024، وفقا للجهاز المركزى للعئبة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى جمهورية مدغشقر 109.5 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 132 مليون دولار عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية مدغشقر 13.3 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 11.4 مليون دولار عام 2024 .

يأتى ذلك حرصًا من الجهاز على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يستقبل الرئيس اليوم، ميكائيل راندريانيرينا رئيس جمهورية مدغشقر في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين مصر وجمهورية مدغشقر، فضلاً عن بحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجاءت منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) فى مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى جمهورية مدغشقر خلال عام 2025 بقيمة 48.8 مليون دولا، يليها وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 10 مليون دولار، ثم خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 7.7 مليون دولار، ومصنوعات متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار، وصابون، ومحضرات غسيل وشموع صناعية بقيمة 4.9 مليون دولار .

فيما جاء بن وشاي وبهارات أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من جمهورية مدغشقر خلال عام 2025 بقيمة 11.8 مليون دولار، يليه مجموعات سلعية أخري بقيمة 1.5 مليون دولار .

وسجلت قيمة استثمارات جمهورية مدغشقر في مصر 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 28.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جمهورية مدغشقر 374 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجمهورية مدغشقر 605 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 43 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من جمهورية مدغشقر فى مصر 37 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالي 2023/ 2024.

وسجل عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة في يوليو 2026، بينما سجل عدد سكان جمهورية مدغشقر 33.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بجمهورية مدغشقر طبقًا لتقديرات البعثة 150 مصريا حتى نهاية عام 2024.