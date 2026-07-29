الخارجية الإيرانية تُدين الهجمات الأمريكية السعودية على العراق

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدّة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية على عدد من المناطق في العراق.



وفي تدوينة نُشرت على صفحة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة «تليجرام»، أوضحت الوزارة أن الهجمات الامريكية السعودية استهدفت مؤسسات عراقية رسمية، بالإضافة إلى مواكب ومحطات الخدمة المُخصصة لزوار الأربعين.



واعتبرت الوزارة، أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً على سيادة العراق ووحدة أراضيه، وتشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، زاعمة أنها تأتي في إطار مساعٍ لتوسيع نطاق الصراع نحو غرب آسيا.



وأعربت الخارجية الإيرانية عن تعازيها في مقتل عدد من المواطنين العراقيين جراء الهجمات، مؤكدة تضامنها مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، ومحمّلة الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين المسؤولية عن تداعيات هذه الهجمات.



وشنت مقاتلات حربية أمريكية - سعودية مشتركة، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.



وأسفرت الضربات عن سقوط 20 قتيلًا و32 جريحًا في حصيلة «غير نهائية» قابلة للزيادة، بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الحشد الشعبي.