نتنياهو يتعهد بزيارة نيويورك رغم دعوات زهران ممداني لاعتقاله

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل، رغم دعوات رئيس بلدية المدينة زهران ممداني، إلى اعتقاله في حال زيارته.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» عقب اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إنه سيذهب إلى نيويورك، متهمًا ممداني بالتحريض على الكراهية والسعي إلى تأجيج الانقسام بين سكان المدينة واستهداف اليهود.

ويعد ممداني من أبرز منتقدي نتنياهو، إذ سبق أن وصفه بأنه «مجرم حرب»، واتهمه بالمسئولية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في قطاع غزة.

كما دعا رئيس البلدية السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية، مع إقراره بأن سلطات المدينة لا تملك صلاحية اعتقاله.

وجدد نتنياهو هجومه على المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياها بأنها «منظمة فاسدة»، ورفض الاتهامات الموجهة إليه، متسائلًا عن أسباب ملاحقته قضائيًا دون أطراف أخرى، على حد قوله.

كما حذر من أن المحكمة قد توسع نطاق ملاحقاتها ليشمل مسئولين أمريكيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، أو أفراد من الجيش الأمريكي.

وفي سياق متصل، وصف نتنياهو لقاءه مع ترامب بأنه من أفضل الاجتماعات التي جمعتهما، مؤكدًا متانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن البلدين يشتركان في هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو بوسائل أخرى.