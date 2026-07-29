وسائل إعلام إيرانية: مقتل 4 من عناصر الحرس الثوري في الهجمات على العراق

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أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل أربعة من عناصر الحرس الثوري في الهجمات الأمريكية والسعودية على العراق.

ونقل موقع إيران إنترناشيونال عن تقارير إيرانية قولها إن العناصر الأربعة قُتلوا خلال هجوم استهدف مدينة كربلاء، وهم: علي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، ومجتبى أكبري، وأمير عباس درهم فروش.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب الحشد الشعبي مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها جراء الضربات التي نُسبت إلى الولايات المتحدة والسعودية.

وشنت مقاتلات حربية أمريكية - سعودية مشتركة، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.