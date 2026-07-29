الفصائل العراقية تعقد اجتماعا عن بُعد لبحث الرد على القصف الأمريكي - السعودي

كشفت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن عقد ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» اجتماع «عن بُعد»، لبحث الرد على القصف الأمريكي – السعودي.

وقالت المصادر، لوكالة «شفق نيوز»، إن الاجتماع عُقِد عن بعد تجنبًا لعقد لقاء مباشر؛ خشية تعرضه للاستهداف، في أعقاب الضربات التي استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي.

وأضافت أن الاجتماع ناقش خيارات الرد على الضربات التي نُسبت إلى الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ رد عسكري أو الامتناع عنه.

وأشارت المصادر، إلى أن الفصائل تواجه ضغوطًا سياسية وحكومية كبيرة لعدم المضي بأي تصعيد عسكري، في ظل مخاوف من أن يؤدي أي رد إلى تداعيات أمنية وسياسية خطيرة داخل العراق، ويفتح الباب أمام اتساع رقعة المواجهة الإقليمية.

وتأتي هذه المواقف بعد اتهام السعودية «فصائل عراقية موالية لإيران» بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة داخل المملكة، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن الحرس الثوري الإيراني وجّه أكثر من 30 هجومًا جويًا خلال 72 ساعة، ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية السعودية.

وأعلنت «سنتكوم»، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أمريكية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسئولة عن تلك الهجمات.

في المقابل أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ«غير النهائية» للضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.