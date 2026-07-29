ترامب يهدد إيران: سنُلحق بهم هزيمة نكراء وسنضربهم بقوة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتوجيه ضربات جديدة، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن.

ونقل تيري يانجست، مراسل قناة «فوكس نيوز»، عن ترامب قوله: «سنُلحق بهم هزيمة نكراء. سنضربهم بقوة».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية إجراء محادثات مستقبلية مع إيران، قال الرئيس الأمريكي: «سندعهم يواصلون الكلام».

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الضربات الأمريكية التي نُفذت ليلًا ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق «تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية».

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، الثلاثاء، اعتراض عدة صواريخ باليستية قال إن إيران أطلقتها باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفًا ذلك بأنه «محاولة هجوم مباغتة» من طهران، دون أن يحدد الموقع الذي استُهدف.

من جانبها، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها أطلقت عدة صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن، وقالت إن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بإجراءات أمريكية ضد المصالح الإيرانية.

وكان ترامب قد قال، بعد أن أوقف خلال مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين ضد إيران، إن هناك «محادثات جيدة» جارية مع طهران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تُسفر المفاوضات عن نتائج، في حين تنفي إيران سعيها لاستئناف المحادثات مع واشنطن.