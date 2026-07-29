إيطاليا: ملتزمون بدفع جهود السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين

تاياني: إعادة إعمار غزة ودعم السلطة الفلسطينية أسس لا غنى عنها لتحقيق سلام دائم

أكدت إيطاليا، اليوم، التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط، من خلال المضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين، وذلك خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته وزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في كلمته أمام الاجتماع، إن الأولوية تتمثل في إرساء مسار موثوق وعملي يقود إلى السلام، مشددًا على أن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية يعد شرطًا أساسيًا لضمان أمن إسرائيل، بالتوازي مع إعادة إعمار قطاع غزة بما يلبي احتياجات السكان الفلسطينيين، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبرس".

وأشار تاياني، إلى الجهود الإنسانية التي بذلتها بلاده خلال الفترة الماضية، موضحًا أن نحو 200 طفل فلسطيني تلقوا العلاج في المستشفيات الإيطالية.

كما استقبلت الجامعات الإيطالية عددًا من الطلبة الفلسطينيين لاستكمال دراستهم، في خطوة تعكس التزام إيطاليا بالاستثمار في مستقبل الشباب الفلسطيني، بحسب تاياني.

وجدد تاياني دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنها تمثل شريكًا رئيسيًا في بناء مؤسسات قوية وفي رسم مستقبل المنطقة.

وأكد تاياني كذلك إدانة إيطاليا الصريحة لأعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن كرامة جميع الأشخاص وأمنهم يشكلان محور التزام الحكومة الإيطالية.

كما أوضح أهمية دفع جهود المصالحة وتعزيز الحوار السياسي بين الأطراف، معتبرًا أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية تفاوضية تفضي إلى قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.

وكانت أولى الاجتماعات الفنية للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين قد انطلقت في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، بمشاركة نحو 30 وفدًا من الدول والمنظمات الدولية المعنية بعملية السلام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدًا للاجتماع الوزاري المقرر عقده في سبتمبر المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن الاجتماع خُصص لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ "إعلان نيويورك"، وبحث سبل تعزيز التكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وآليات "مجلس السلام" بما يدعم الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام.

شارك في الاجتماع ممثلو الدول المشاركة في رئاسة مجموعات العمل التابعة للمؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات، من بينها جامعة الدول العربية، ومصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، والمغرب، وهولندا، وتركيا، وقطر، وكندا، والبرازيل، والمكسيك، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، وإسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، إضافة إلى ممثلين عن فلسطين والأمم المتحدة.

كما شارك عبر الاتصال المرئي الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، المكلف بتنسيق إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة المؤلفة من 20 نقطة.