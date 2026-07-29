صحة غزة: شهيدان و29 مصابًا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان ، و29 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 1209 شهداء، و 3943 إصابة، و803 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و335 شهيدًا، 174 ألفًا و52 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط مدرسة أبو تمام شرقي بلدة بيت لاهيا، وأطلقت قنابل إنارة في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي جباليا شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.