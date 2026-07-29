مصدران بالحشد الشعبي: 5 مستشارين إيرانيين من بين قتلى الضربات الأمريكية السعودية على العراق

قتل خمسة مستشارين إيرانيين لدى هيئة الحشد الشعبي في الضربات الأمريكية السعودية على العراق فجر الأربعاء، حسبما ما أفاد مسئولان في الحشد لوكالة فرانس برس.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في بغداد خلال تغطية مراسم تشييع ضحايا الضربات، خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية.

وقال المصدران في الحشد الشعبي إن المستشارين الإيرانيين قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط العراق.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية شن ضربات نوعية محددة اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضد أهداف تابعة لـ«ميليشيات موالية لإيران» في العراق بعد استهدافها منشآت بترولية في المملكة، مشددة على أن المملكة لا تسعى للتصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له.

جاءت الضربات بعد ساعات من مطالبة مجلس الوزراء السعودي للحكومة العراقية، باتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان.

وشدد على أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.