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يستعد المغني الشعبي سعد الصغير، لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم «يابجحتك»، وذلك غدا الخميس في السابعة مساء، عبر قناته على موقع «يوتيوب» وجميع منصات الاستماع الرقمية.

ويضم ميني ألبوم «يابجحتك» 5 أغنيات، وهي «شربات»، «ماسك موبايلي»، «لو هبت مني»، «تصدق إن أنا حارقهم»، و«يابجحتك».

وروج سعد الصغير لموعد طرح الألبوم من خلال نشر بوستر الألبوم عبر حسابه على «انستجرام»، معلقا: «غدا الساعة ٧ مساءاً ميني ألبوم يابجحتك.. على اليوتيوب وجميع منصات الاستماع، يوم الخميس القادم بإذن الله».

ويأتي طرح الألبوم بعد نشاط فني ملحوظ للفنان سعد الصغير، حيث أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيري كبير.