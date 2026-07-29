تأييد حبس مستريح السيارات 33 سنة في 11 قضية نصب واستيلاء على أموال المواطنين

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، برفض استئناف رجل الأعمال أمير الهلالي "مستريح السيارات" في 11 قضية نصب واستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج، وأيدت حكم محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات في كل قضية بمجموع مدة حبس 33 سنة.

وفي وقت سابق، كانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، قد أيدت حبس المتهم لمدة 3 سنوات في 8 قضايا بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بمجموع مدة حبس 18 سنة.

ويحاكم الهلالي في العديد من قضايا النصب الأخرى بعد إلقاء القبض عليه عبر الإنتربول وتسليمه لمصر، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في العديد من القضايا المتهم فيها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.