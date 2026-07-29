روسيا تسمح لحزب معارض لحرب أوكرانيا بالمنافسة في الانتخابات البرلمانية

وافقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، على مشاركة حزب يابلوكو الليبرالي المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر؛ ليصبح الحزب الوحيد الذي يخوض حملته الانتخابية معلنا معارضته للحرب التي تشنها البلاد على أوكرانيا.

وقالت اللجنة، إنها وافقت بالإجماع على قائمة حزب يابلوكو التي تضم 269 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الدوما، المقرر إجراؤها في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر.

ولطالما كان أعضاء حزب يابلوكو من أبرز المنتقدين للعملية الروسية الشاملة بأوكرانيا، كما تعرض كثير منهم، بحسب أنصار الحزب؛ لما يصفونه بـالاضطهاد السياسي والملاحقات القضائية التعسفية.

ويخوض الحزب، حملته الانتخابية تحت شعار: "من أجل السلام والحرية."

وقال رئيس الحزب نيكولاي ريباكوف، اليوم الأربعاء: "هذه لحظة مهمة بالنسبة لروسيا.. فللمرة الأولى منذ خمس سنوات، تتاح للمواطنين فرصة التصويت بصورة سلمية وآمنة من أجل المستقبل، ومن أجل السلام، ومن أجل الحرية، ومن أجل روسيا بلا خوف".