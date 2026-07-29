تسعى الأجهزة التنفيذية للسيطرة على حريق شب مصنع للأقطان بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، عن متابعة جهود إخماد الحريق الذي نشب بمصنع للأقطان في قرية جراح، التابعة لمركز أجا، وذلك من خلال غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ، فور تلقيه البلاغ، قوات الحماية المدنية والإسعاف بالتوجه الفوري إلى موقع الحادث، مشدداً على سرعة التدخل للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وشدد على اللواء وائل الشربيني، مدير المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ، بالتنسيق والتعاون الكامل وتوفير كل أوجه الدعم اللازم لفرق الإطفاء، مع التشديد على الالتزام التام بإجراءات السلامة والحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية فقط بالمصنع، حيث اطمأن المحافظ من غرفة العمليات إلى عدم وجود أي إصابات بشرية بين العمال أو المواطنين أو قوات التدخل.

وأشار المحافظ، إلى إرسال 3 سيارات إسعاف إلى الموقع كإجراء احترازي، لافتًا إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل، ولا تزال عمليات التبريد مستمرة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين إنهاء الموقف بالكامل.