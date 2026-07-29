الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شركتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني تجبران السفن التجارية على دفع تأمين لعبور مضيق هرمز.

وقالت الوزارة: "على الرغم من أن هذه التغطية تستهدف حماية السفن من خطر الاستيلاء، هذه المخاطر هي من صنع إيران نفسها".

وأوضحت أن الشركتين هما "شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري" و"هيئة الخدمات البحرية هرمز سيف".

واتهمت الخزانة الأمريكية، الشركتين بتحقيق عائدات من خلال هذا النظام، بما في ذلك قبول مدفوعات رقمية تستهدف المساعدة في الالتفاف على العقوبات الدولية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة أو استغلال الشحن الدولي لتمويل إرهاب وعدوان وقمع الحرس الثوري الإسلامي".

واتخذت وزارة الخزانة، إجراء ضد سفن أسطول الظل المسؤولة عن نقل الملايين من براميل النفط الخام الإيراني ومنتجات البترول.

وقالت إن "أسطول الظل الإيراني يقدم شريان حياة مهما للنظام الإيراني الذي يعتمد على مبيعات النفط لدعم اقتصاده المتعثر".

وحددت الوزارة، ثماني شركات شحن تنقل النفط الإيراني الخام الخاضع للعقوبات إلى كل من الصين والإمارات.





