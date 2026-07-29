سنتكوم: لا سلطة للحرس الثوري الإيراني لفرض مسارات محددة على حركة المرور في مضيق هرمز

قالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.

وأوضحت سنتكوم، عبر حسابها على منصة إكس، أنه: "بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخرا، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط".

وأضافت: "يعد مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وتابعت: "تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي".

وأشارت إلى أنه "منذ أوائل شهر مايو، ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق".