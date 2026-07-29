تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي

ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الحالي بواقع 7.2 برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار مليوني برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 2.5 مليون برميل.

وفي ظل هذا التراجع الأكبر من المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 404.5 مليون برميل أي أقل بنسبة 7% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة، أن مخزون البنزين ارتفع بنسبة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 0.6% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 1.1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 9% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.