رئيس وزراء بريطانيا يلمح إلى زيادة الضرائب لإصلاح الرعاية الاجتماعية في البلاد

ألمح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، إلى احتمال الحاجة إلى زيادة الضرائب لتمويل سياسة جديدة للرعاية الاجتماعية، مطلقًا بذلك "حوارًا وطنيًا" يستمر تسعة أشهر حول قضية إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، التي وعد بحلها بعد محاولات حكومية فاشلة على مدى ثلاثة عقود.

وقال بيرنهام، في خطاب ألقاه في دار رعاية بلندن اليوم الأربعاء، إن عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة مشكلة رعاية كبار السن وذوي الإعاقة والفئات الضعيفة في البلاد، التي تعد مكلفة للغاية، يُعتبر "تقصيرًا جسيمًا في أداء الواجب".

واتهم رئيس الوزراء الجديد، جيله من السياسيين بالانخراط في المزايدات السياسية، متعهدًا بالعمل مع خصومه السياسيين للتوصل إلى توافق في الآراء.

وعندما سُئل عما إذا كان يستبعد فكرة زيادة الضرائب، قال بيرنهام: "من الممكن، في ظل الميزانيات الحالية، القيام بالمزيد (من فرض الضرائب)"، قبل أن يُضيف: "بعض ما نرغب في تحقيقه على أكمل وجه سيتطلب قرارات صعبة".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بيرنهام أشار إلى إجراء 22 مراجعة للرعاية الاجتماعية خلال الأعوام الـ27 الماضية، وفشلت جميعها في الوصول إلى نظام سليم، وتعهد بإنفاق "ما أملك من رأسمال سياسي" لإيجاد حل لهذه المشكلة، قائلًا: "هذه المرة سنفعلها".

وأعلن رئيس الوزراء، إجراءات فورية تشمل إجراء محادثات بين الأحزاب، وتسريع المراجعة الحالية للرعاية الاجتماعية لإتمامها في العام المقبل بدلًا من عام 2028، ودراسة ظروف عمل وأجور الأخصائيين الاجتماعيين.

ومن ناحيتها، قالت لويز كيسي عضوة مجلس اللوردات التي تشرف على المراجعة الحالية لنظام الرعاية الاجتماعية، إنها ستجري "حوارًا موسعًا حول الرعاية" مع الجمهور حتى أبريل المقبل، بما يسهم في صياغة الإصلاحات التي ستقترحها. كما ستضع خيارات لتمويل هذه الإصلاحات، وسترفع تقريرًا إلى رئيس الوزراء في الصيف.