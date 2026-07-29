ميرتس: لا تغييرات جديدة في الحكومة الألمانية أو الحزب المسيحي

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه لا يعتزم إجراء أي تغييرات أخرى في الحكومة الاتحادية أو داخل الحزب، باستثناء التعيينات اللازمة لسد المناصب الشاغرة.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يُعْرَف بـ الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وعقب جلسة استثنائية للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي، قال ميرتس، اليوم الأربعاء، إن التشكيل الحالي للحكومة هو التشكيل المناسب لمواجهة التحديات خلال العامين والنصف المقبلين بصورة مشتركة.

وأكد أنه من وجهة نظره لا توجد أي خطط لإجراء تغييرات أخرى في المناصب.

وكان ميرتس، استغل استقالة ينس شبان من رئاسة الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، لإجراء تعديل وزاري.

وأثارت الطريقة التي أُعفي بها وزير النقل باتريك شنايدر من منصبه، استياءً واسعا داخل الحزب المسيحي الديمقراطي.

ولا يزال ميرتس يبحث عن وزيرة دولة جديدة لشؤون الرياضة في ديوان المستشارية، فيما لا يزال اسم من سيتولى هذا المنصب غير محسوم.

كما يحتاج الحزب المسيحي إلى تعيين أمين صندوق جديد بعد ترقية فرانتسيكا هوبرمان إلى منصب الأمين العام للحزب.

وتحتاج الكتلة البرلمانية إلى مدير برلماني جديد خلفا لـ شتيفن بيلجر الذي تولى منصب وزير النقل.