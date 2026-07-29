جوتيريش: إنهاء الانقسام في قبرص ضرورة لتحقيق الاستقرار الإقليمي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إنهاء الانقسام العرقي في قبرص "أمر بالغ الأهمية" لتحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة، إذ يمكن للنزاعات المستمرة أن تتصاعد في أي وقت.

جاءت تصريحات جوتيريش خلال زيارة نادرة إلى قبرص استغرقت يومين، تهدف إلى تأكيد التزامه بإحياء محادثات السلام المتعثرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام المستمر منذ 52 عاما، حيث تفصل منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة بين شطري الجزيرة، إذ يقطن القبارصة الأتراك في الثلث الشمالي من الجزيرة، بينما يعيش القبارصة اليونانيون في الجنوب.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع زعيمي شطري الجزيرة المتنافسين: "أعتقد أن التوصل إلى حل في قبرص أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للحفاظ على مصالح الشعب القبرصي وسلامه، بل أيضا كعامل استقرار في منطقة أصبحت تشهد حالة متزايدة من عدم الاستقرار الخطير".

وانقسمت قبرص، في عام 1974 عندما اجتاحت تركيا الجزيرة عقب انقلاب مدعوم من المجلس العسكري في أثينا، وكان يهدف إلى ضم قبرص إلى اليونان.

وأعلن القبارصة الأتراك، استقلالهم بعد نحو عقد من الزمن، لكن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بهذا الكيان، وتحتفظ بأكثر من 35 ألف جندي في شمال الجزيرة.

ورغم انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، فإن الجزء الجنوبي فقط، إذ توجد الحكومة المعترف بها دوليا، يتمتع بكامل مزايا العضوية الأوروبية.

وحذر نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في وقت سابق من يوليو الجاري، الحكومة القبرصية من استغلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها المتنامية مع إسرائيل للضغط على أنقرة من أجل تقديم تنازلات.