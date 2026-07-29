اتهامات بإساءة جنسية تلاحق جاريد ليتو والـ BBC تعرض فيلما وثائقيا للضحايا

أعلنت مؤسسة BBC الإعلامية البريطانية، عن عرضها فيلمًا وثائقيًا، اليوم الأربعاء، بعنوان "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret – جاريد ليتو: سر هوليود الأسود"، الذي يتناول شهادات 10 نساء يروين تفاصيل التحرش الجنسي والاعتداء الذي طالهن من قبل الفنان الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار جاريد ليتو.

وسبق أن اتهمت 10 نساء الفنان الأمريكي الشهير باعتداءات جنسية صريحة، رغم أنهن كنّ ما يزلن مراهقات آنذاك.

ومن المقرر أن تعرض BBC، هذا الفيلم الوثائقي اليوم، والذي يتضمن شهادات من 9 نساء فقط يروين قصصهن عن تعرضهن للتحرش من ليتو.

وتضمن الشهادات تتضمن تهمًا تتعلق بالاستغلال الجنسي والتهديد واغتصاب قاصر، واستخفاف الفنان بحديث إحداهن عن أن سن الرضا في الولاية التي تتبعها هو 18 عامًا، وفقًا لمنصات إعلامية أجنبية.

ويتضمن الفيلم شهادة لإحدى الفتيات بأن جاريد ليتو عرض عليها التوقيع على ورقة تتضمن اتفاقية NDA «اتفاقية عدم الإفصاح» كي لا تتحدث مطلقًا عن علاقتها الحميمية معه، لكنها رفضت التوقيع عليها.

وحسب الفيلم الوثائقي، فإن الفتيات زعمن أن هذه الوقائع جرت أحداثها ما بين عامي 2002 و2016، عندما كان الفنان جاريد ليتو في الثلاثينيات والأربعينيات من عمره، وهو الآن يبلغ من العمر 54 عامًا.

ويتضمن الفيلم شهادات من أعضاء في الفرقة الموسيقية التابعة لجاريد ليتو، وتحمل اسم «Thirty Seconds to Mars»، الذين أكدوا في شهاداتهم بالفيلم الوثائقي أنهم شعروا بعدم الارتياح من تعامل ليتو مع الفتيات المراهقات.